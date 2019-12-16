Спустя год на жителя Славска завели дело за сбитого пешехода

СЕГОДНЯ 19:00 2019-12-16T19:00:35+03:00

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На жителя Славского района завели уголовное дело за сбитого пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в октябре прошлого года в поселке Большаково. 55-летний водитель «Ауди» рано утром сбил женщину, которая переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате наезда 58-летняя женщина получила тяжелые травмы.

«В ходе доследственной проверки по делу назначался ряд экспертиз, выводы которых подтвердили вину водителя автомобиля. На основании экспертного заключения в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело», - отметили в пресс-службе УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU