Калининградец попал в больницу после пьяных посиделок с приятелем

СЕГОДНЯ 19:04 2019-12-16T19:04:20+03:00

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В Калининграде жители дома на улице Фабричной услышали шум борьбы и крики в одной из квартир. Сообщение об этом получил наряд группы задержания вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования.

Прибыв на место, сотрудники Росгвардии обнаружили избитого мужчину. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, пострадавший был госпитализирован.

По подозрению в нанесении побоев был задержан его приятель.

Выяснилось, что двое мужчин выпивали дома, когда между ними внезапно вспыхнул конфликт. Один из мужчин начал избивать собутыльника.

Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU