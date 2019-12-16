Калининградец попал в больницу после пьяных посиделок с приятелем
В Калининграде жители дома на улице Фабричной услышали шум борьбы и крики в одной из квартир. Сообщение об этом получил наряд группы задержания вневедомственной охраны, который находился на маршруте патрулирования.
Прибыв на место, сотрудники Росгвардии обнаружили избитого мужчину. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, пострадавший был госпитализирован.
По подозрению в нанесении побоев был задержан его приятель.
Выяснилось, что двое мужчин выпивали дома, когда между ними внезапно вспыхнул конфликт. Один из мужчин начал избивать собутыльника.
Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного в отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU