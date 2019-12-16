Под Багратионовском в кювет опрокинулся «Опель»: двое пострадавших

СЕГОДНЯ 19:04 2019-12-16T19:05:30+03:00

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Два человека пострадали в ДТП в Багратионовском районе в ночь на понедельник, 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на восьмом километре автодороги «Багратионовск-Тишино». 33-летний водитель «Опель», не справился с управлением и съехал с дороги в кювет справа по ходу движения, после чего произошло опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир получили травмы. В ходе проверки было установлено, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения, отметили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU