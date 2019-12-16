СЕГОДНЯ 19:08 2019-12-16T19:08:33+03:00

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В Калининграде инспекторов ГИБДД наградили медалями за спасение людей из горящей машины. Об этом «Комсомолке» сообщили в группе пропаганды регионального управления Госавтоинспекции.

В новогоднюю ночь 2019 года на трассе Калининград-Нестеров легковушка на полном ходу протаранила автомобиль ДПС и загорелась. Раненые инспекторы ГИБДД Никита Делов и Евгений Скороваров спасли виновника аварии и его спутницу.

Начальник УМВД России по Калининградской области Игорь Илларионов поощрил полицейских медалями «За смелость во имя спасения».

ИСТОЧНИК KP.RU