В Калининграде инспекторов ГИБДД наградили медалями за спасение людей из горящей машины
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В Калининграде инспекторов ГИБДД наградили медалями за спасение людей из горящей машины. Об этом «Комсомолке» сообщили в группе пропаганды регионального управления Госавтоинспекции.
В новогоднюю ночь 2019 года на трассе Калининград-Нестеров легковушка на полном ходу протаранила автомобиль ДПС и загорелась. Раненые инспекторы ГИБДД Никита Делов и Евгений Скороваров спасли виновника аварии и его спутницу.
Начальник УМВД России по Калининградской области Игорь Илларионов поощрил полицейских медалями «За смелость во имя спасения».
ИСТОЧНИК KP.RU