2019-12-16T19:21:05+03:00
Общество

СК опубликовал фото киллера, стрелявшего в калининградского риелтора

Виктор Сергеев
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..Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области
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В Калининграде продолжается расследование уголовного дела о покушении на убийство 47-летнего гендиректора одного из агентств по продаже недвижимости.

Напомним, инцидент произошел 28 июня этого года на улице Тенистая аллея. Возле дома №71 киллер выстрел в бизнесмена. Пострадавший смог выбежать на проезжую часть остановить проезжавший автомобиль и обратиться за помощью. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи мужчина остался жив.

«Подозреваемому с места преступления удалось скрыться, однако, его запечатлели камеры наружного наблюдения. В ходе расследования уголовного дела имеющиеся в распоряжении следствия видеозаписи улучшены, получено более детальное изображение возможного подозреваемого», - отметили в пресс-службе регионального Следственного управления СК.

По данным ведомства, подозреваемый может проживать за пределами Калининградской области.

Следственное управление СК по Калининградской области обращается к гражданам, узнавшим мужчину, изображенного на фото и видео, сообщить необходимые сведения в следственный отдел по Центральному району города Калининграда по адресу: г. Калининград, ул. 9Апреля, д. 60 «б», либо по телефонам: 8 911 868 25 02, 8 401 2 305 765, 02. Звонки принимаются круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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