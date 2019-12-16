В Калининграде дорожники нарисовали плитку на тротуаре

СЕГОДНЯ 19:56 2019-12-16T19:56:17+03:00

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В Калининграде на перекрестке улиц Леонова и Чекистов прошел очень интересный ремонт участка тротуара. Вместо того, чтобы укладывать плитку, рабочие решили ее нарисовать.

Сделано это было очень просто: на тротуар вылили несколько ведер цемента, а сверху были начерчены полосы, имитирующие плиточную фаску. Пока не известно, единственное ли это произведение в Калининграде Вполне возможно, «ноу-хау» будет применяться и на других улицах города.

Ясно одно – произведение стоит беречь от пешеходов – на нарисованной плитке уже отпечатались следы от чьих-то ног.

ИСТОЧНИК KP.RU