На КПП Куршской косы ввели усиленный контроль автомобилей

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-17T10:06:01+03:00

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Национальный парк «Куршская коса» объявил об усилении контроля в области охраны хвойных молодняков. Как сообщает пресс-служба нацпарка, с 17 декабря введен усиленный график несения службы государственной инспекции.

На контрольно-пропускном пункте (3-й км косы) до 31 декабря инспекторы будут проводить выборочный осмотр транспортных средств, выезжающих с территории национального парка.

Найдут срубленную елку – выпишут штраф на 4 тысячи рублей, плюс возмещение ущерба за срубленное дерево вплоть до возбуждения уголовного дела.

«Благодаря бдительности сотрудников нацпарка за последние три года на Куршской косе не установлено ни одного факта вырубки хвойных насаждений», - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU