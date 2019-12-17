В Черняховске ночью сгорели баня и гараж

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-17T10:25:20+03:00

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В Черняховске в ночь на вторник 17 декабря случился пожар. В 00:10 поступило сообщение о том, что на улице Полевой горит одноэтажное здание.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в кирпичном строении сгорели крыша, частично баня и гараж. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

К счастью, обошлось без пострадавших.

В ликвидации пожара участвовал расчет местной пожарно-спасательной части.

ИСТОЧНИК KP.RU