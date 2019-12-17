В Черняховске ночью сгорели баня и гараж
ЧП случилось на улице Полевой
.Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
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В Черняховске в ночь на вторник 17 декабря случился пожар. В 00:10 поступило сообщение о том, что на улице Полевой горит одноэтажное здание.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в кирпичном строении сгорели крыша, частично баня и гараж. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В ликвидации пожара участвовал расчет местной пожарно-спасательной части.
ИСТОЧНИК KP.RU