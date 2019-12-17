В Калининграде стартует Неделя молодого искусства

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-17T10:37:11+03:00

Посетить «Ворота» можно бесплатно. Фото: Александр КАТЕРУША

Бесплатные выставки и концерты пройдут в арт-пространстве «Ворота»

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Неделя молодого искусства в арт-пространстве «Ворота» и выставки молодых художников Калининграда под общим названием «МАрт» стартуют во вторник 17 декабря.

Как сообщают организаторы, сегодня в 19:00 состоится торжественное открытие.

В программе аудио-визуальный перформанс (Александра Кораблева – пиано, Анастасия Майстренко - визуализация), капсульный гардероб от CHIPI. Посетить «Ворота» можно бесплатно.

Программа мероприятий:

18 декабря, 18:00

Воркшоп «Сотворчество. Искусство и цифровые технологии». Модератор: Максим Демкович

22 декабря, 18:00

Аудио-спектакль инсталляция «Когда я потерялся в Ашане» (25 мин.) Идея и драматургия: Алина Журина.

На все мероприятия вход свободный.

12+

ИСТОЧНИК KP.RU