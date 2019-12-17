Назначен новый начальник УФСИН по Калининградской области

СЕГОДНЯ 10:34 2019-12-17T10:35:03+03:00

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Управление ФСИН по Калининградской области возглавил Дмитрий Рупп. Об этом сообщается на сайте ведомства.

До этого полковник внутренней службы Дмитрий Рупп в течение почти двух с половиной лет, с 9 августа 2017 года по 3 декабря 2019 года, исполнял обязанности первого заместителя начальника управления ФСИН по Калининградской области.

С 1993 Рупп занимал различные должности в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU