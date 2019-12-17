2019-12-17T10:38:01+03:00
Общество

В мэрии сообщили, на каких улицах в Калининграде во вторник нет света и воды

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде во вторник, 17 декабря, в течение дня не будет электричества в домах на семи улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12:00 не будет электричества на ул. Зарайской 7-17а и на Московском пр-те 74, 76.

До 16:00 свет отключен на ул. Тюленина 2 (СОШ №41), 4 (д/с № 31), 6-8, ул. Фрунзе 4, Московский пр-т 95.

До 18:00 подача энергии прекращена на ул. Тюленина 17-19, ул. Фрунзе 6, 6а, 11, ул. Эльблонгская 19 (и модуль ГВС), ул. Каштановая аллея 107-129, ул. Тенистая аллея 73, СНТ «Заря», СТ «Радуга».

Холодное водоснабжение приостановлено до 12:00 на ул. Киевской 121а-б, 121в. До 13:00 вода отключена на ул. Ю.Гагарина 11, 101. До 19:00 из-за ремонтных работ на сети без воды останутся потребители на ул. Октябрьской 41а (ЦТП «Флотская») и ул. ген. Павлова 24, 30а, 32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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