Мэрия Калининграда выделила 1,4 млн рублей на обслуживание «собачьих» контейнеров
Администрация Калининграда выделила 1,4 млн рублей на обслуживание контейнеров с устройствами для хранения специальных гигиенических наборов для сбора экскрементов собак.
Сейчас в городе установлено свыше 30 подобных контейнеров. Они снабжены наклейками «Убери за своим питомцем» и бумажными гигиеническими наборами, состоящими из бумажного пакета и картонной лопатки.
Такие контейнеры установлены в зеленых зонах на Верхнем озере, Нижнем пруду, вокруг озера Поплавок, на острове Канта, на бульваре Франца Лефорта, и в прогулочной зоне Летнего озера.
Подрядчик должен будет очищать контейнеры от использованных гигиенических наборов, заправлять новые бумажные комплекты, мыть и проводить текущий ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU