Мэрия Калининграда выделила 1,4 млн рублей на обслуживание «собачьих» контейнеров

СЕГОДНЯ 10:42 2019-12-17T10:42:28+03:00

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Администрация Калининграда выделила 1,4 млн рублей на обслуживание контейнеров с устройствами для хранения специальных гигиенических наборов для сбора экскрементов собак.

Сейчас в городе установлено свыше 30 подобных контейнеров. Они снабжены наклейками «Убери за своим питомцем» и бумажными гигиеническими наборами, состоящими из бумажного пакета и картонной лопатки.

Такие контейнеры установлены в зеленых зонах на Верхнем озере, Нижнем пруду, вокруг озера Поплавок, на острове Канта, на бульваре Франца Лефорта, и в прогулочной зоне Летнего озера.

Подрядчик должен будет очищать контейнеры от использованных гигиенических наборов, заправлять новые бумажные комплекты, мыть и проводить текущий ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU