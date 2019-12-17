«Крузенштерн» попал в сильный шторм в Северном море

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-17T10:52:51+03:00

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Калининградский парусник «Крузенштерн», который едва начал кругосветное плавание, уже столкнулся с неприятностями. В Балтийском море наблюдалось сильное волнение, но куда хуже встретило наш барк Северное море.

Как сообщает пресс-служба БГАРФ, в Северном море «Крузенштерн» попал в полосу шторма.

«Два дня волнение составляло 6 баллов. А 15 декабря ветер усилился до 25 м/с, волнение — 8 баллов», - говорится в сообщении.

Как рассказал капитан судна, порывы ветра достигали 40 м/с. Из-за соображений безопасности выход на шлюпочную палубу был запрещен.

В БГА отметили, что штормовая погода и ощутимый крен парусника не смогли внести существенные коррективы в судовое расписание и ход учебной десятисуточной программы.

В эти дни курсанты, находящиеся на барке, знакомятся с устройством судна, его механизмами и оборудованием, изучают правила техники безопасности, судовой распорядок.

Впереди – подготовка к судовым работам и подъему на 56 метровые мачты.

Напомним, впервые сразу три учебно-парусных судна – «Крузенштерн», «Седов» и «Паллада» – участвуют в кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими моряками и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фрегат «Паллада» стартовал из порта Владивосток еще 1 ноября и направился навстречу нашим парусникам в оговоренную точку Южной Атлантики.

Для «Седова» экспедиция закончится в декабре 2020 года, а «Крузенштерн» должен вернуться в Калининград в начале сентября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU