Полицейские из Гурьевска попались на сокрытии доходов

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-17T11:03:52+03:00

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Прокуратура выявила 20 фактов сокрытия сведений о доходах сотрудниками ОМВД по Гурьевскому району. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Полицейские предоставляли недостоверные сведения о своих доходах, а также о доходах супругов. Ряд правоохранителей не указали доходы от Фонда социального страхования, другие скрыли доходы супругов от различных организаций.

Выявленные нарушения признаны обоснованными, отметили в пресс-службе областной прокуратуры, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Сотрудникам, допустившим наиболее существенные нарушения, объявлены выговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU