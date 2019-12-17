На границе в Советске задержали автомобиль «BMW», набитый сигаретами
На границе в Советске был задержан легковой автомобиль «BMW», в котором перевозили сигареты.
Как сообщил калининградец, который находился за рулем, в Литву он направлялся «по личным делам».
Во время таможенного досмотра выяснилось, что в автомобиле оборудованы многочисленные тайники.
Как сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни, сигареты были спрятаны в заднем и переднем бамперах, в крыльях, в дверях, под сиденьями, в порогах.
В тайниках всего было сокрыто почти 3,5 тысяч пачек табачных изделий различных марок.
Водитель заявил, что одолжил машину у друга, и ничего не знает о сигаретах и тайниках.
Товар и авто изъяты.
ИСТОЧНИК KP.RU