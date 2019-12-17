2019-12-17T11:09:41+03:00
Общество

На границе в Советске задержали автомобиль «BMW», набитый сигаретами

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Таможня Калининградской области
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На границе в Советске был задержан легковой автомобиль «BMW», в котором перевозили сигареты.

Как сообщил калининградец, который находился за рулем, в Литву он направлялся «по личным делам».

Во время таможенного досмотра выяснилось, что в автомобиле оборудованы многочисленные тайники.

Как сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни, сигареты были спрятаны в заднем и переднем бамперах, в крыльях, в дверях, под сиденьями, в порогах.

В тайниках всего было сокрыто почти 3,5 тысяч пачек табачных изделий различных марок.

Водитель заявил, что одолжил машину у друга, и ничего не знает о сигаретах и тайниках.

Товар и авто изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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