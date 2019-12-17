В калининградском офшоре зарегистрировались пять новых резидентов

СЕГОДНЯ 11:09 2019-12-17T11:10:43+03:00

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В специальном административном районе (САР) на территории острова Октябрьский появились 5 новых участников. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Калининградской области.

Новыми резидентами стали четыре международные компании общества с ограниченной ответственностью (МКООО «Рейкрофт Лимитед», МКООО «СИНЕК Инвестментс энд Девелопмент», МКООО «ГРЕЙТВИН ХОЛДИНГС», МКООО «РЕССАНС ИНВЕСТ») и одна международная компания акционерное общество (МКАО «ФОКАЧЧИАКО ВЕНЧУРЗ ЛИМИТЕД»). Все компании осуществляют холдинговую деятельность в качестве основной.

«Перерегистрация иностранных компаний в специальный административный район на территории острова Октябрьский означает не только появление новых налоговых резидентов, создание новых рабочих мест на территории Калининградской области и осуществление инвестиций в экономику региона и РФ, в целом, но и создает предпосылки для переноса определенных элементов крупных холдинговых структур с российским и иностранным капиталом на территорию Калининградской области, в том числе, в рамках синергии режимов ОЭЗ и САР», - отметили в пресс-службе Корпорации.

Сейчас в калининградском офшоре зарегистрировано 17 резидентов.

ИСТОЧНИК KP.RU