На ул. Кутузова в Калининграде разрешили построить 4-этажную гостиницу

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-17T11:25:52+03:00

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Региональное агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию выдало разрешение на строительство гостиницы на улице Кутузова, 22 в Калининграде. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Разрешение на строительство получило ООО «КапиталИнвест», компания построит четырехэтажную гостиницу общей площадью 800 квадратных метров.

Разрешение на строительство действует до декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU