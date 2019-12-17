В Калининград привезут платье балерины Майи Плисецкой

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-17T11:35:12+03:00

В нем артистка исполняла партию Джульетты

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В Калининграде проведут выставку из коллекции Музея Большого театра. В экспозиции, которую представят в Музее изобразительных искусств – более 80 произведений.

Как рассказали в пресс-службе музея, на выставке покажут цветную графику, макеты декораций к знаменитым спектаклям «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Кармен» и др.

В витринах также выставят театральные костюмы легендарных артистов, ставшие раритетами. Среди них – балетные туфли Николая Цискаридзе, костюм Майи Плисецкой, в котором она исполняла партию Джульетты.

Еще из любопытного – эскизы известного театрального художника Федора Федоровского, который оформлял спектакли для знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже.

Выставочный проект «Легенды Большого театра» будет открыт 20 декабря и проработает до 1 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU