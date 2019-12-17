В Калининград привезут платье балерины Майи Плисецкой
В Калининграде проведут выставку из коллекции Музея Большого театра. В экспозиции, которую представят в Музее изобразительных искусств – более 80 произведений.
Как рассказали в пресс-службе музея, на выставке покажут цветную графику, макеты декораций к знаменитым спектаклям «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Кармен» и др.
В витринах также выставят театральные костюмы легендарных артистов, ставшие раритетами. Среди них – балетные туфли Николая Цискаридзе, костюм Майи Плисецкой, в котором она исполняла партию Джульетты.
Еще из любопытного – эскизы известного театрального художника Федора Федоровского, который оформлял спектакли для знаменитых «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже.
Выставочный проект «Легенды Большого театра» будет открыт 20 декабря и проработает до 1 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU