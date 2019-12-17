На стадионе «Калининград» открыли зал славы областного спорта

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-17T11:55:07+03:00

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На стадионе «Калининград» открыли зал славы регионального спорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На старте проекта удалось собрать около 200 экспонатов разной эпохи. Все, без исключения, элементы демонстрируют знаковые достижения калининградского спорта, как личные, так и командные.

«Мы одними из первых в стране выполнили поручение вице-премьера Ольги Голодец по организации таких музеев на стадионах-участниках ЧМ-2018. Кстати, все эти арены представлены макетами в открывшейся экспозиции. Планируется, что музей начнёт функционировать уже с первых месяцев 2020 года», – отметила вице-премьер Наталья Ищенко.

В зале славы представлены костюм факелоносца Эстафеты Огня Олимпиады СОЧИ-2014 Андрея Шумилина, самые значимые награды чемпион мира и Европы Алексея Шемарова.

Одним из редчайших экспонатов стала медаль чемпиона страны по футболу, которую музею на хранение передал единственный калининградский экс-игрок сборной СССР Юрий Васенин. Экипировка трижды чемпионки мира по стрельбе из лука Натальи Авдеевой и триумфатора вторых Европейских игр в дисциплине «уличный баскетбол» Станислава Шарова, майка футболиста сборной России Дениса Чернышева, в которой он побеждал команду Казахстана на стадионе «Калининград», мяч калининградского чемпионата Европы по регби среди юниоров 2019 года, модель уникального спортивного пространства «МОСТ» и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU