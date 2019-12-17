2019-12-17T12:02:10+03:00
Общество

Область выделила 243 млн рублей на завершение строительства газопровода до Балтийска

Виктор Сергеев
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..Фото: Архив "КП"
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Правительство Калининградской области выделило 293 млн рублей на строительство газопровода до Балтийска. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

50,1 млн рублей из этих средств будут направлены на обследование объекта, 243 млн – на завершение строительства. Планируется, что газопровод будет достроен до 2022 года.

Напомним, газопровод в Балтийск стали строить в 2012 году но до сих пор объект не построен. При этом, власти заплатили за недострой более одного миллиарда рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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