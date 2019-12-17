На границе у калининградцев изъяли 130 кг польских и литовских продуктов
С 9 по 15 декабря сотрудники регионального управления Россельхознадзора пресекли несколько попыток незаконного ввоза в Калининградскую область продуктов в ручной клади и багаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В течение недели в пунктах пропуска у калининградцев изъяли 130 кг польских и литовских мясных и молочных продуктов.
«Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора», - отметили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU