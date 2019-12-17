На границе у калининградцев изъяли 130 кг польских и литовских продуктов

СЕГОДНЯ 12:15 2019-12-17T12:15:22+03:00

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С 9 по 15 декабря сотрудники регионального управления Россельхознадзора пресекли несколько попыток незаконного ввоза в Калининградскую область продуктов в ручной клади и багаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение недели в пунктах пропуска у калининградцев изъяли 130 кг польских и литовских мясных и молочных продуктов.

«Причиной возврата продуктов стало нарушение требований ветеринарного законодательства - товары ввозились без заводской упаковки и массой свыше 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора», - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU