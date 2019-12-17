В Калининградской области три придорожные аллеи получили статус природных памятников
Губернатор Антон Алиханов 9 декабря подписал постановление о создании шести особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории Калининградской области. В результате список природных памятников пополнили следующие объекты:
1. Гинкго двулопастный — дерево на пересечении ул. Профессора Баранова и ул. Партизанской рядом с бастионом «Врангель»;
2. Черешчатый пирамидальный дуб в сквере у штаба Балтфлота;
3. Липовая аллея, ведущую от поселка Низовье в поселок Константиновка Гурьевского района (площадь 26,9 га);
4. Гигантский валун в Роминтской пуще, расположенный в 750 метрах от горы Дозор;
5. Аллея черешчатого дуба вдоль дороги Нестеров — Калининград (площадь 4,9 га);
6. Аллея у поселка Ясная Поляна в Нестеровском районе (2,24 га).
На территории этих памятников природы запрещается любая деятельность, которая может повлечь нарушение их сохранности.
ИСТОЧНИК KP.RU