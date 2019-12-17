2019-12-17T13:15:00+03:00
Общество

В Калининградской области три придорожные аллеи получили статус природных памятников

Также под охрану взяли дерево гинкго, пирамидальный дуб и гигантский валун
Иван МАРКОВ
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Одна из охраняемых аллейОдна из охраняемых аллейФото: Иван МАРКОВ
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Губернатор Антон Алиханов 9 декабря подписал постановление о создании шести особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории Калининградской области. В результате список природных памятников пополнили следующие объекты:

1. Гинкго двулопастный — дерево на пересечении ул. Профессора Баранова и ул. Партизанской рядом с бастионом «Врангель»;

2. Черешчатый пирамидальный дуб в сквере у штаба Балтфлота;

3. Липовая аллея, ведущую от поселка Низовье в поселок Константиновка Гурьевского района (площадь 26,9 га);

4. Гигантский валун в Роминтской пуще, расположенный в 750 метрах от горы Дозор;

5. Аллея черешчатого дуба вдоль дороги НестеровКалининград (площадь 4,9 га);

6. Аллея у поселка Ясная Поляна в Нестеровском районе (2,24 га).

На территории этих памятников природы запрещается любая деятельность, которая может повлечь нарушение их сохранности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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