2019-12-17T13:37:10+03:00
Общество

Калининградец избил до смерти собутыльника, который долго ходил в магазин за спиртным

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Неманском районе осудили мужчину, который жестоко избил до смерти своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В апреле этого года мужчины выпивали в одном из домов в поселке Мичуринский. Закончилась пьянка дракой, в ходе которой 35-летний мужчина не менее четырех раз ударил знакомого лопатой по голове. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия.

На суде обвиняемый заявил, что избил приятеля, потому что тот долго ходил в магазин за спиртным. Кроме того, он вспомнил, что зимой мужчина заразил его бельевыми вшами.

Районный суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. Приговор был обжалован в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по уголовным делам, изучив материалы дела и доводы жалобы, признала приговор суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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