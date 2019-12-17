2019-12-17T14:07:09+03:00
Общество

В Калининграде директора строительной компании будут судить за крупное мошенничество

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде директора строительной фирмы будут судить за крупное мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, 33-летний бизнесмен заключил контракт на ремонт фасада укладку черепицы на крыше на одном из объектов. За работу он взял 500 тысяч рублей, однако свои обязательства не выполнил.

Наниматель обратился в суд, однако взыскать ущерб и компенсировать издержки, которые превысили к тому времени уже миллион рублей, оказалось невозможно. Выяснилось, что на недобросовестном коммерсанте не числится никакого имущества, вся недвижимость и банковские счета оказались записаны на родственников. Тогда потерпевший обратился в полицию.

На предпринимателя завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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