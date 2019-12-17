В Калининграде директора строительной компании будут судить за крупное мошенничество
В Калининграде директора строительной фирмы будут судить за крупное мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По версии следствия, 33-летний бизнесмен заключил контракт на ремонт фасада укладку черепицы на крыше на одном из объектов. За работу он взял 500 тысяч рублей, однако свои обязательства не выполнил.
Наниматель обратился в суд, однако взыскать ущерб и компенсировать издержки, которые превысили к тому времени уже миллион рублей, оказалось невозможно. Выяснилось, что на недобросовестном коммерсанте не числится никакого имущества, вся недвижимость и банковские счета оказались записаны на родственников. Тогда потерпевший обратился в полицию.
На предпринимателя завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сейчас оно передано в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU