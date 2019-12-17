В Калининграде инспекторы ГИБДД за день оштрафовали 36 пешеходов-нарушителей

СЕГОДНЯ 14:18 2019-12-17T14:18:48+03:00

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В Калининградской области накануне прошло профилактическое мероприятие «Пешеход на переход!». В течение дня инспекторы ГИБДД привлекли к административной ответственности 36 человек, которые переходили проезжую часть с нарушением ПДД.

«Стоит отметить, что некоторые пешеходы игнорировали слова сотрудников ГИБДД и продолжали нарушать правила», - отметили в пресс-службе регионального управления МВД.

В свою очередь, Госавтоинспекция в очередной раз призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения.

«Прежде чем начать переход улицы по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что транспортное средство остановилось. Для того, чтобы обезопасить себя, пешим участникам движения рекомендуется использовать, в темное время суток, световозвращающие элементы. Они повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием», - добавили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU