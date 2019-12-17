В Калининграде директор компании получил 2 года условно за мошенничество на 2,2 млн рублей
В Калининграде за мошенничество с причинением значительного ущерба осудили директора коммерческого предприятия. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Гендиректор ООО «Русагро» заключил договор на поставку в адрес польской компании«AS Trade Oil Sp.z.o.o» 500 тонн рапсового масла. Поляки добросовестно перечислили 30 тысяч евро, однако масла так и не дождались.
В ходе судебного заседания подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном. За что и получил 2 года условно, правда, с обязательством загладить причиненный материальный ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU