За неделю в Калининградской области оштрафовали 40 водителей автобусов
.Фото: Александр Подгорчук
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С 9 по 16 декабря в Калининградской области инспекторы ГИБДД провели 25 проверок в сфере пассажирских перевозок, было проверено более 100 автобусов.
В результате к административной ответственности были привлечены 40 водителей. 14 из них перевозили пассажиров на автобусах с неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена.
Госавтоинспекция Калининградской области напоминает владельцам и сотрудникам автотранспортных предприятий о необходимости соблюдении действующего законодательства и Правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU