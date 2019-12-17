За неделю в Калининградской области оштрафовали 40 водителей автобусов

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-17T15:53:05+03:00

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С 9 по 16 декабря в Калининградской области инспекторы ГИБДД провели 25 проверок в сфере пассажирских перевозок, было проверено более 100 автобусов.

В результате к административной ответственности были привлечены 40 водителей. 14 из них перевозили пассажиров на автобусах с неисправностями, при которых их эксплуатация запрещена.

Госавтоинспекция Калининградской области напоминает владельцам и сотрудникам автотранспортных предприятий о необходимости соблюдении действующего законодательства и Правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU