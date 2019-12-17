В Калининграде жителям аварийных домов вручили ключи от новых квартир
Торжественная церемония вручения ключей от новых благоустроенных квартир жителям аварийных домов состоялась во вторник 17 декабря. Ключи от квартир на улице Карташева получили семь семей. Это жильцы старых домов с улицы Рабочая, Ямская и проспекта Победы.
- Пожелаю вам благополучия, всего самого доброго в новых квартирах. Это хороший новогодний подарок, - сказал новоселам глава Калининграда Алексей Силанов. Он отметил, что переселение аварийщиков в комфортные квартиры стало возможным при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ, правительства Калининградской области, с участием администрации города.
- В этом году мы приобрели квартиры и переселяем 36 семей. На эти цели направлено более 110 млн рублей, - отметил Алексей Силанов. – Дальше будем наращивать темпы, ибо сегодня переселение из ветхого и аварийного жилья – достаточно серьезная проблема в городе. Чтобы ее решить, нужно более 1 миллиарда рублей. В аварийных домах ждет 860 человек. На следующий год мы получим порядка 210 миллионов рублей и от 70 до 80 квартир приобретем.
В мэрии отметили, что переселение граждан из аварийного и ветхого жилья остается приоритетной задачей.
ИСТОЧНИК KP.RU