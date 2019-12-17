В Калининграде жителям аварийных домов вручили ключи от новых квартир

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-17T15:57:49+03:00

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Торжественная церемония вручения ключей от новых благоустроенных квартир жителям аварийных домов состоялась во вторник 17 декабря. Ключи от квартир на улице Карташева получили семь семей. Это жильцы старых домов с улицы Рабочая, Ямская и проспекта Победы.

- Пожелаю вам благополучия, всего самого доброго в новых квартирах. Это хороший новогодний подарок, - сказал новоселам глава Калининграда Алексей Силанов. Он отметил, что переселение аварийщиков в комфортные квартиры стало возможным при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ, правительства Калининградской области, с участием администрации города.

- В этом году мы приобрели квартиры и переселяем 36 семей. На эти цели направлено более 110 млн рублей, - отметил Алексей Силанов. – Дальше будем наращивать темпы, ибо сегодня переселение из ветхого и аварийного жилья – достаточно серьезная проблема в городе. Чтобы ее решить, нужно более 1 миллиарда рублей. В аварийных домах ждет 860 человек. На следующий год мы получим порядка 210 миллионов рублей и от 70 до 80 квартир приобретем.

В мэрии отметили, что переселение граждан из аварийного и ветхого жилья остается приоритетной задачей.

ИСТОЧНИК KP.RU