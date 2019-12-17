2019-12-17T15:59:10+03:00
Общество

На Калининград надвигается снежный шквал

Правда, вероятность снегопада синоптики оценивают в 55 процентов
Надежда Ржевская
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..Фото: Александр Подгорчук
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Приближение Нового года ощущалось бы гораздо острее и радостнее, если бы за окном порхали пушистые снежинки, светило яркое солнце, и наши носы пощипывал легкий мороз. В поисках идеальной картины так радуют прогнозы, обещающие ну хоть что-то похожее на проявление зимы.

К примеру, ресурс AccuWeather пообещал калининградцам 25 декабря не просто снегопад, а настоящий снежный шквал. При этом дневная температура ожидается до +5 С, к ночи столбик термометра опустится до ноля. Правда, вероятность снегопада оценена в 55 процентов.

Что касается ближайших дней, то снега точно не будет. Калининградская область находится под влиянием Азорского антициклона, а значит, будет довольно тепло. В среду ночью температура составит +6...+8 градусов, днем поднимется до 10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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