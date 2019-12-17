Под Черняховском по вине водителя трактора пострадала беременная женщина

СЕГОДНЯ 16:03 2019-12-17T16:03:08+03:00

У женщины на 25-й неделе беременности была зафиксирована гибель плода

Изменить размер текста: A A

Спустя более чем год, полиция завела уголовное дело на водителя трактора, по вине которого беременная пассажирка потеряла плод. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В сентябре прошлого года на автодороге Черняховск-Озерск УАЗ врезался в трактор. 28-летняя пассажирка УАЗа получила телесные повреждения – сотрясение головного мозга и перелом таза. Кроме того, у женщины на 25-й неделе беременности была зафиксирована гибель плода.

Как установили многочисленные экспертизы, в то время, как водитель УАЗ пошёл на обгон, водитель трактора, не убедившись в безопасности маневра, начал поворот налево, вследствие чего произошло столкновение.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU