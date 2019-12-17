2019-12-17T16:03:08+03:00
Происшествия

Под Черняховском по вине водителя трактора пострадала беременная женщина

У женщины на 25-й неделе беременности была зафиксирована гибель плода
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Спустя более чем год, полиция завела уголовное дело на водителя трактора, по вине которого беременная пассажирка потеряла плод. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В сентябре прошлого года на автодороге Черняховск-Озерск УАЗ врезался в трактор. 28-летняя пассажирка УАЗа получила телесные повреждения – сотрясение головного мозга и перелом таза. Кроме того, у женщины на 25-й неделе беременности была зафиксирована гибель плода.

Как установили многочисленные экспертизы, в то время, как водитель УАЗ пошёл на обгон, водитель трактора, не убедившись в безопасности маневра, начал поворот налево, вследствие чего произошло столкновение.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющем автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сломавшая руку в супермаркете калининградка отсудила компенсацию
Под Черняховском по вине водителя трактора пострадала беременная женщина
На Калининград надвигается снежный шквал
В Калининграде жителям аварийных домов вручили ключи от новых квартир
За неделю в Калининградской области оштрафовали 40 водителей автобусов
В Калининграде директор компании получил 2 года условно за мошенничество на 2,2 млн рублей
В Калининграде инспекторы ГИБДД за день оштрафовали 36 пешеходов-нарушителей
В Калининграде директора строительной компании будут судить за крупное мошенничество
Калининградец избил до смерти собутыльника, который долго ходил в магазин за спиртным
В ГИБДД сообщили, где установят передвижные фоторадары на этой неделе
В Калининградской области три придорожные аллеи получили статус природных памятников
На границе у калининградцев изъяли 130 кг польских и литовских продуктов
Область выделила 243 млн рублей на завершение строительства газопровода до Балтийска
На стадионе «Калининград» открыли зал славы областного спорта
В Калининград привезут платье балерины Майи Плисецкой
На ул. Кутузова в Калининграде разрешили построить 4-этажную гостиницу