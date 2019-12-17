Сломавшая руку в супермаркете калининградка отсудила компенсацию

СЕГОДНЯ 16:45 2019-12-17T16:45:10+03:00

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Осенью прошлого года жительница Калининграда пришла в супермаркет за продуктами, однако споткнулась о неровно лежащий грязезащитный коврик и упала, в результате чего сломала руку.

Администрация магазина предложила выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 25 рублей рублей, но она отказалась и обратилась в суд.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что руководство супермаркета не обеспечило безопасное нахождение горожанки в торговом зале.

Ленинградский районный суд взыскал магазина компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей. Бизнесмены подали апелляционную жалобу в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

ИСТОЧНИК KP.RU