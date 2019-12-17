Сломавшая руку в супермаркете калининградка отсудила компенсацию
Осенью прошлого года жительница Калининграда пришла в супермаркет за продуктами, однако споткнулась о неровно лежащий грязезащитный коврик и упала, в результате чего сломала руку.
Администрация магазина предложила выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 25 рублей рублей, но она отказалась и обратилась в суд.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что руководство супермаркета не обеспечило безопасное нахождение горожанки в торговом зале.
Ленинградский районный суд взыскал магазина компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей. Бизнесмены подали апелляционную жалобу в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.
ИСТОЧНИК KP.RU