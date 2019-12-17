Алиханов сделал 31 декабря выходным днем для калининградских бюджетников

СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-17T17:03:39+03:00

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Губернатор Антон Алиханов подписал указ о переносе выходного дня с субботы 28 декабря на вторник, 31 декабря. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

31 декабря будет выходным днем для чиновников регионального правительства, государственных гражданских служащих, аппарата правительства и исполнительных органах власти области.

Также Алиханов рекомендовал органам госвласти Калининградской области и иным региональным госорганам, а также органам местного самоуправления и подведомственным правительству учреждениям перенести выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU