2019-12-17T17:39:55+03:00
Общество

Мэрия Калининграда выделяет 125 млн рублей на строительство новой улицы

Протяженность улицы Лучинского составит один километр, ее строительство должно завершиться в 2021 году
Виктор Сергеев
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Власти Калининграда выделяют 125,8 млн рублей на строительство новой улицы. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Новой улице уже присвоено название –генерала Лучинского. Она свяжет улицы Артиллерийскую и Закатную в Ленинградском районе областного центра. В свою очередь, улица Закатная соединит ул. Артиллерийскую с ул. А. Невского и станет вторым выездом из микрорайона.

Протяженность новой улицы составит один километр, ее строительство должно завершиться в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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