Мэрия Калининграда: Подрядчик ремонта ул. Гагарина заметно сократил сроки отставания

СЕГОДНЯ 17:47 2019-12-17T17:47:23+03:00

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На ремонтируемом участке улицы Гагарина в Калининграде уже можно проехать по первому заасфальтированному участку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Уже выполнено обустройство 140-150 метров нижнего слоя дорожного полотна. Это позволяет оперативно перенаправлять транспортные потоки, а значит открывать новый фронт работ - фрезеровку старого асфальтового покрытия, подготовку песчаного основания. Параллельно продолжается археологическое обследование слоев, устройство инженерных сетей», - отметили в пресс-службе мэрии, добавив, что подрядчик заметно сократил сроки отставания по выполнению работ на объекте.

Чтобы окончательно сократить сроки отставания, дорожники планируют работать 31 декабря, а вернуться на объект - уже 3 января.

ИСТОЧНИК KP.RU