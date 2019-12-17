Мэрия Калининграда: Подрядчик ремонта ул. Гагарина заметно сократил сроки отставания
На ремонтируемом участке улицы Гагарина в Калининграде уже можно проехать по первому заасфальтированному участку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Уже выполнено обустройство 140-150 метров нижнего слоя дорожного полотна. Это позволяет оперативно перенаправлять транспортные потоки, а значит открывать новый фронт работ - фрезеровку старого асфальтового покрытия, подготовку песчаного основания. Параллельно продолжается археологическое обследование слоев, устройство инженерных сетей», - отметили в пресс-службе мэрии, добавив, что подрядчик заметно сократил сроки отставания по выполнению работ на объекте.
Чтобы окончательно сократить сроки отставания, дорожники планируют работать 31 декабря, а вернуться на объект - уже 3 января.
ИСТОЧНИК KP.RU