В среду под эстакадным мостом в Калининграде вернут прежнюю схему движения

СЕГОДНЯ 18:06 2019-12-17T18:06:55+03:00

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В среду, 18 декабря, на Московском проспекте под эстакадным мостом вернут прежнюю схему движения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Завтра дорожники планируют убрать бетонные блоки, закрывавшие правую крайнюю полосу на эстакадном мосту на время его ремонта.

«Специалисты-мостовики восстановили несущую способность пролёта №2 над Московским проспектом. Для этого рабочие удалили участки бетона, повреждённого сыростью и перепадами температур, очистили от ржавчины и покрыли защитным слоем арматуру, - отметили в мэрии. - Ремонтники подготовили элементы для крепления 12 тросов - главных деталей ремонта. Их завели в отверстия поперечных балок моста и затем каждую в несколько приёмов натянули специальным домкратом».

В ночь с четверга на пятницу специалисты «Калининград-ГорТранса» намерены перенести на место контактную сеть, а 20 декабря движение транспорта, в том числе троллейбусов, снова должно быть направлено по всем полосам Московского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU