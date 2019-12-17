На ул. Крайней в Гурьевске сбили 7-летнего ребенка
Школьник госпитализирован
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Во вторник днем в Гурьевске под колеса автомобиля попал 7-летний ребенок. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло в 12:10 на улице Крайней. 51-летняя водитель «Ниссана» сбила 7-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован в детскую областную больницу.
По факту ДТП ГИБДД проводит проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU