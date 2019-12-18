Пьяные калининградцы разгромили кафе на улице Новой
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде посиделки в кафе приятелей завершились задержанием. Трое мужчин отдыхали в одном из кафе на улице Новой.
Посетители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, в какой-то момент они начали вести себя несдержанно и ломать имущество заведения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
Работники кафе успели вовремя нажать кнопку тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыли сотрудники вневедомственной охраны.
Нарушители порядка были задержаны.
Дебоширы переданы полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU