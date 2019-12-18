Пьяные калининградцы разгромили кафе на улице Новой

СЕГОДНЯ 10:19 2019-12-18T10:19:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде посиделки в кафе приятелей завершились задержанием. Трое мужчин отдыхали в одном из кафе на улице Новой.

Посетители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, в какой-то момент они начали вести себя несдержанно и ломать имущество заведения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Работники кафе успели вовремя нажать кнопку тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

Нарушители порядка были задержаны.

Дебоширы переданы полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU