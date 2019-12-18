На судостроительном заводе «Янтарь» горел плавучий док

СЕГОДНЯ 10:25 2019-12-18T10:32:36+03:00

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Пожар на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде случился в минувший вторник 17 декабря. В 14:13 поступило сообщение о задымлении на территории плавучего дока № 8.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области, в 14:15 был объявлен ранг пожара 1 БИС. Впрочем, возгорание удалось ликвидировать огнетушителем.

В МЧС сообщили, что при проведении сварочных работ на нижней палубе произошло загорание утеплителя. Он горел на площади 5 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.

На место происшествия выезжали расчеты шести пожарно-спасательных частей в составе 73 человек и 12 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU