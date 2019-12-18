В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света, воды и отопления

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-18T11:17:27+03:00

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В Калининграде в среду из-за аварии на тепловой сети в течение дня не будет тепла на 13-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 20 часов тепла не будет на ул. Белинского 38-44, 53-63,61а

ул. Воздушная 2-22,21-31

пер. Воздушный 4,9-11

ул. Красносельская 2-12, 36-36а,56,60,60а, 1-51,67а,б

ул. Менделеева 2-12а, 13 (МОУ СОШ №19), 18(д/с №2), пр-т Победы 88-94,130-144а-г,189,189а

ул. Радистов12,14,33

пер. Радистов 2

ул. Глазунова 7-13

ул. Добролюбова 25

ул. Тенистая аллея 38 (МОУ СОШ №19),5-9а,13-19

ул. Серж. Мишина 1,8

ул. Брусничная 2,5-13.

До 11 часов не будет электричества на Московском пр-те 83-89, на ул. Зарайской 1-19 и ул. Фрунзе 4 (музыкальный колледж).

Холодное водоснабжение приостановлено до 13:00 на ул. ул. Докука 32. До 16:00 вода отключена на ул. Челнокова 46, ул. Озерова 32-38, ул. Горького 170. До 17:00 из-за ремонтных работ на сети без воды останутся потребители на ул. Чаадаева 19-39, ул. Вагоностроительная 13-19, ул. Косогорная 2, ул. Радищева 81 (МОУ СОШ №14).

ИСТОЧНИК KP.RU