2019-12-18T10:37:24+03:00
Общество

Калининград вошел в топ-10 городов РФ по высоте главной новогодней елки

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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Портал ТурСтат представил рейтинг самых высоких главных новогодних елок в городах России на Новый год. Рейтинг составлен по результатам анализа высоты главных новогодних елок в российских городах.

В первую десятку городов России с самыми высокими новогодними ёлками этой зимой входят Красноярск (высота елки 55 метров), Екатеринбург (50 м), Казань (35 м), Барнаул (32 м), Тула (32 м), Калининград (30,5 м), Уфа (30 м), Пермь (30 м), Владивосток (28 м) и Тюмень (28 м).

Главная елка Калининграда высотой 30,5 метров на площади Победы была торжественно открыта 17 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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