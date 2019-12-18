В Калининградском зоопарке рассказали, как реконструируют вольер для ластоногих

СЕГОДНЯ 10:44 2019-12-18T10:44:07+03:00

За тюленями можно будут наблюдать через прозрачную стенку

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В Калининградском зоопарке начали проектирование нового вольера для ластоногих. Речь идет об историческом объекте, построенном в 30-х годах.

Как сообщает пресс-служба зоопарка, учитывая этот факт, кардинальных изменений ждать не стоит.

И все же, перемены будут. Так, создадут новую систему самоочистки и водоподготовки, которая обеспечит необходимый температурный режим: летом вода будет охлаждаться, зимой – подогреваться. А течения помогут избежать замерзания зимой.

Еще из любопытного – часть чаши бассейна построят из светопрозрачных конструкций, чтобы посетители наблюдали за животными в воде.

Ремонт коснется также внутренних помещений вольера (кормокухня, ветеринарное отделение) и двух карантинных бассейнов.

Проектированием займется компания «Реставратор», которая имеет лицензию на работу с объектами культурного наследия.

ИСТОЧНИК KP.RU