В Калининграде назвали лучшего врача года

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-18T10:53:45+03:00

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В Калининграде подвели итоги регионального этапа конкурса профессионального мастерства. Участие в профессиональном состязании медработников приняли 83 сотрудника из 28 медицинских организаций со всего региона, среди которых были 39 врачей и 44 специалиста со средним медицинским образованием. Номинаций было 22: 15 врачебных и семь по среднему медперсоналу.

В этом году звание «Лучший врач года» и главный символ конкурса «Янтарная Панацея» получила представительница Зеленоградской центральной районной больницы – Евгения Жирова, также отмеченная в номинации «Лучший участковый терапевт». В лечебном учреждении на побережье Евгения Васильевна трудится почти полтора десятка лет. В разные годы она также работала как врач-инфекционист. Кроме того, участковый врач-терапевт отмечена как участник реализации проекта по усовершенствованию медико-социальной помощи пациентам старше трудоспособного возраста в рамках партнерства «Северное измерение».

Звание «Лучший работник со средним медицинским образованием - 2019» в упорной борьбе с сильными коллегами-соперниками сумела завоевать инструктор по лечебной физкультуре Областного центра медицинской профилактики и реабилитации Владлена Костенкова. При этом номинация «Лучшая медицинская сестра», в которой она изначально одержала победу, собрала еще 25 кандидатов – рекордное число за все время проведения отборов.

ИСТОЧНИК KP.RU