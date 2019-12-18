2019-12-18T10:53:45+03:00
Общество

В Калининграде назвали лучшего врача года

Участие в профессиональном состязании медработников приняли 83 сотрудника из 28 медицинских организаций со всего региона
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининграде подвели итоги регионального этапа конкурса профессионального мастерства. Участие в профессиональном состязании медработников приняли 83 сотрудника из 28 медицинских организаций со всего региона, среди которых были 39 врачей и 44 специалиста со средним медицинским образованием. Номинаций было 22: 15 врачебных и семь по среднему медперсоналу.

В этом году звание «Лучший врач года» и главный символ конкурса «Янтарная Панацея» получила представительница Зеленоградской центральной районной больницы – Евгения Жирова, также отмеченная в номинации «Лучший участковый терапевт». В лечебном учреждении на побережье Евгения Васильевна трудится почти полтора десятка лет. В разные годы она также работала как врач-инфекционист. Кроме того, участковый врач-терапевт отмечена как участник реализации проекта по усовершенствованию медико-социальной помощи пациентам старше трудоспособного возраста в рамках партнерства «Северное измерение».

Звание «Лучший работник со средним медицинским образованием - 2019» в упорной борьбе с сильными коллегами-соперниками сумела завоевать инструктор по лечебной физкультуре Областного центра медицинской профилактики и реабилитации Владлена Костенкова. При этом номинация «Лучшая медицинская сестра», в которой она изначально одержала победу, собрала еще 25 кандидатов – рекордное число за все время проведения отборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградском зоопарке родился жирафенок
Калининградец убил соседку, которая отказала ему в подработке
В Калининграде восстановлена подача тепла и горячей воды в 73 дома в Центральном и Ленинградском районах
«Девушек в бикини пока не видно»: мэр Янтарного высказался о проекте гостиницы у памятника жертвам холокоста
Алиханов: Изменения в генплан Калининграда увеличат площадь зеленых территорий
В новогодние праздники назначат дополнительные поезда Калининград – Москва
В Калининграде задержали банду подростков, которая обкрадывала машины в Московском районе
В Гурьевске на семь суток арестовали пьяного водителя без прав
В Минстрое рассказали, сколько домов построили в Калининградской области с начала года
Жителя Советска осудили за крупное хищение электричества
В Славском районе пьяный водитель «Фольксвагена» врезался в дерево: пострадал пассажир
На ул. Галицкого в Калининграде запретят остановку транспорта
В Калининградской области возможны перебои с электричеством из-за усиления ветра
В Калининграде определен подрядчик благоустройства острова Канта за 116 млн рублей
После вмешательства прокуратуры аварийщики в Светлом получили жилье в маневренном фонде
Директор стадиона – о просадке грунта на острове: Это естественный процесс
Власти добавили 50 млн рублей на безопасность дорожного движения в Калининграде
В Калининграде из-за аварии на сетях 73 дома остались без отопления и горячей воды
За 2019 год стадион «Калининград» посетило больше 200 тысяч человек
Во вторник в Калининградской области сбили четверых пешеходов
В Калининграде назвали лучшего врача года
В Калининградском зоопарке рассказали, как реконструируют вольер для ластоногих
Калининград вошел в топ-10 городов РФ по высоте главной новогодней елки
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света, воды и отопления
На судостроительном заводе «Янтарь» горел плавучий док
Пьяные калининградцы разгромили кафе на улице Новой
На ул. Крайней в Гурьевске сбили 7-летнего ребенка