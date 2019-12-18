Во вторник в Калининградской области сбили четверых пешеходов

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-18T11:11:58+03:00

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Во вторник, 17 декабря, в Калининградской области под колеса автомобилей попали четыре человека. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Двух пешеходов сбили в Калининграде. Утром на улице автомобильной водитель «Субару» сбил 31-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда она получила телесные повреждения.

Днем на улице Чекистов водитель «Шкоды» совершил наезд на 18-летнюю девушку, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП водитель получила травмы.

В Зеленоградском районе на 10 километре автодороги «Холмогоровка-Коврово» 72-летняя водитель «Тойоты» сбила пешехода, который шел по проезжей части. В результате наезда 49-летний водитель получил травмы и был госпитализирован.

Также накануне в Гурьевске на улице Крайней под колеса «Ниссана» попал 7-летинй мальчик, который переходил дорогу по «зебре». В результате наезда школьника госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU