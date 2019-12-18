За 2019 год стадион «Калининград» посетило больше 200 тысяч человек

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-18T11:13:28+03:00

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На стадионе «Калининград» за 2019 год побывало больше 200 тысяч человек. Об этом директор спортивной арены Анна Мусевич рассказала в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Стадион посетило чуть больше 200 тысяч человек. Достаточно долгая беспроигрышная серия была у футбольного клуба, они молодцы – это повысило интерес. Впервые мы участвовали в «Ночи музеев» и приняли более 700 человек за вечер. У нас, кроме того, действует постоянный экскурс «Наследие чемпионата мира»: приходят и дети и взрослые, – сказала Анна Мусевич.

За ним, как за ребёнком, ходят с градусником — о поле стадиона 00:00 00:00

Она отметила, что попасть на стадион могут все желающие, заказав экскурсию через социальные сети стадиона «Калининград» или записавшись на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU