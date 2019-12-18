Власти добавили 50 млн рублей на безопасность дорожного движения в Калининграде

СЕГОДНЯ 11:44 2019-12-18T11:45:01+03:00

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Региональные власти дополнительно выделили 50 млн рублей на обеспечение безопасности дорожного движения в Калининградской области. Об этом сообщил вице-премьер Александр Рольбинов.

По его словам, особое внимание мерам по сокращению мест концентрации дорожно-транспортных происшествий уделяется в Калининграде. Администрация города с учетом поручений губернатора уже представила свои предложения. В частности, речь шла о сокращении количества левых поворотов, установке освещения, пешеходных ограждений, дорожных знаков и нанесении разметки. В ближайшее время план будет рассмотрен в Госавтоинспекции. К его реализации планируется приступить с началом дорожных работ в 2020 году.

Также со следующего года планируется привести в нормативное состояние 6-километровый участок дороги Полесск-Большаково. В состав работ входит фрезерование и устройство нового слоя асфальтобетонного покрытия.

Как сообщает пресс-служба правительства, на четырех региональных дорогах приведут в соответствие с требованиями национальных стандартов пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений. Предусматривается установка опор и автономного освещения со светофорами, искусственных неровностей, дорожных знаков и пешеходного ограждения, переустройство тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU