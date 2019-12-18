2019-12-18T12:05:00+03:00
Общество

Директор стадиона – о просадке грунта на острове: Это естественный процесс

Анна Мусевич уверяет, что находиться на стадионе и возле него безопасно
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Стадион «Калининград» уверенно стоит на сваях и никуда не плывет. Об этом директор спортивной арены Анна Мусевич рассказала в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

Тонущий стадион Анна Мусевич называет не иначе как городской легендой.

- Если даже вся Калининградская область утонет, не дай Бог, то мы на лодках доплывем до стадиона, стоящего на 50 тысячах свай. Как поле, так и стадион стоит на сваях. Стадион никуда не двигается, не плавает, не переходит и не прыгает, - сказала Анна Мусевич.

За ним, как за ребёнком, ходят с градусником — о поле стадиона

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При этом она отметила, что Октябрьский остров «сейчас под воздействием консолидации».

Анна Мусевич. Фото: Александр КАТЕРУША

Анна Мусевич.Фото: Александр КАТЕРУША

- Мы регулярно наблюдаем – два года проходит геомониторинг этой территории. И в следующем году мы его будем заказывать. Это естественный процесс, когда почва, которую консолидировали, усаживается. Стадион при этом никуда не двигается и не плывет, - отметила директор стадиона.

По ее словам территория стадиона и сама спортивная арена никакой опасности для посетителей не представляет.

- Уверяю, ни с кем ничего не случится на стадионе, - говорит Анна Мусевич. - Перед любым крупным мероприятием, когда ожидается 35 тысяч зрителей, а кроме зрителей еще очень многие специалисты работают во время матча, стадион готовится. Наводят порядок, где-то что-то меняют, подделывают – это естественный живой процесс. Сборная России, которая у нас играла, осталась очень довольна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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