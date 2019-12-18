После вмешательства прокуратуры аварийщики в Светлом получили жилье в маневренном фонде

СЕГОДНЯ 12:14 2019-12-18T12:14:56+03:00

Несколько лет местные власти не могли решить вопрос с предоставлением жильцам других помещений

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В Светлом прокуратура помогла жителям аварийного дома получить квартиры в маневренном фонде. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В декабре 2015 года дом 310 на улице Гарнизонной был признан аварийным и подлежащим сносу. Однако несколько лет местные власти не могли решить вопрос с предоставлением жильцам других помещений.

Прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию предоставить аварийщикам другое жилье. Суд рассмотрел заявлением и удовлетворил требования. Также власти выделили средства на строительство нового многоквартирного дома для расселения жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU