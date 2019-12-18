В Калининграде определен подрядчик благоустройства острова Канта за 116 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-18T12:35:18+03:00

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В Калининграде выбрали подрядчика, который займется комплексным благоустройством территории острова Канта. Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляла 126 млн рублей. Победителем аукциона стала компания ООО «ОбменПлюс», которая снизила цена до 117 млн рублей.

Ранее сообщалось, что территорию острова, в том числе, предлагается полностью освободить от асфальта и бетонной плитки и замостить ее брусчаткой. Также продолжится дальнейшее развитие пространства под мостом. Кроме того, для острова Канта и Кафедрального собора будет разработана отдельная концепция освещения. Приведут в порядок и пешеходные дорожки на острове.

ИСТОЧНИК KP.RU