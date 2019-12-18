В Калининградской области возможны перебои с электричеством из-за усиления ветра
В среду, 18 декабря, в Калининградской области ожидается усиление юго-западного ветра до 12-15 м/с. На побережье порывы ветра могут достигать 16-18 м/с.
Как сообщает пресс-служба «Россети Янтарь», неблагоприятные погодные условия могут стать причинами технологических нарушений в работе электросетевого оборудования.
№Компания «Россети Янтарь» ведет постоянный мониторинг метеоусловий. Энергетики обращают внимание на необходимость соблюдать меры предосторожности при нахождении вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения», - заявили в пресс-службе компании.
Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии» «Россети Янтарь»: 8 800 775 57 48.
ИСТОЧНИК KP.RU