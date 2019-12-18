2019-12-18T13:19:47+03:00
Происшествия

В Славском районе пьяный водитель «Фольксвагена» врезался в дерево: пострадал пассажир

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Три человека пострадали в ДТП на дорогах Калининградской области во вторник, 17 декабря. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

На автодороге Калининград-Балтийск водитель «Ауди» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. 23-летний водитель получил травмы и был госпитализирован.

Травмы получил и водитель микроавтобуса «Мерседес», который на Южном обходе «догнал» Камаз. 28-летнего мужчину доставили в больницу.

В Славском районе пьяный 32-летний водитель «Фольксвагена» поехал кататься, однако не справился с управлением и на улице Почтовой в поселке Ясное врезался в дерево. Не повезло 45-летнему пассажиру, который в момент столкновения не был пристегнут ремнями безопасности. Мужчину госпитализировали в районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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